Une propreté à 2 vitesses dans les sanitaires de nos aires autoroutières

Certaines aires non concédées possèdent également des toilettes. Gratuites. Il y a en a peu et pour cause, le manque de surveillance sociale rend très rapidement les édicules sanitaires dans un état catastrophique. Et ce, malgré les deux nettoyages quotidiens. Le manque de civilité désespère d’ailleurs les gestionnaires. Un budget moyen d’entretien d’une double aire non concédée comme celle d’Horion Hozémont sur la E42 s’élève à 70.000 euros par an.

Et lors de nos visites dans ces aires aux toilettes gratuites, la situation dépassait l’entendement. Les touristes français, néerlandais et allemands garés à ces endroits ne décoléraient d’ailleurs pas.

Des contrôles sont pourtant opérés par les autorités wallonnes compétentes et des PV peuvent être dressés avec pénalités financières à la clé. Mais elles ne concernent que les aires concédées.

La Sofico conseille donc les usagers à privilégier les toilettes payantes. Et donc à toujours prévoir une petite pièce pour ses commissions.