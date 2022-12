Une proposition d’ouverture des CA à l’opposition démocratique déposée par le MR bruxellois

Le MR bruxellois (opposition) a déposé jeudi matin une proposition d’ordonnance visant l’ouverture des conseils d’administration des organismes publics bruxellois aux partis démocratiques de l’opposition pour renforcer la transparence et le contrôle démocratique sur les décisions prises.

La proposition prise en considération en urgence à l’entame d’une longue séance plénière consacrée au budget, a aussi pour objectif d’introduire un statut pour les administrateurs publics avec leurs droits et leurs obligations et de mettre en place une Charte de l’administrateur public liant ces derniers aux principes de bonne gouvernance tels que veiller aux intérêts et objectifs publics de l’organisme, observer les règles déontologiques pour éviter tout conflit d’intérêts ou encore s’assurer que l’organisme respecte bien les lois en vigueur.

L’initiative libérale fait directement écho aux récents dossiers de dépenses du parlement wallon et "au scandale du Samusocial" en 2017. "La Région bruxelloise a 20 ans de retard en matière de bonne gouvernance dans les conseils d’administration des grands organismes publics. La majorité y pratique depuis des années la politique de l’entre soi, néfaste pour la bonne gestion, la transparence mais aussi contraire au pluralisme politique", a commenté le chef du groupe MR David Leisterh, cité dans un communiqué de la formation libérale.

Dans leur proposition, les libéraux rappellent que ces organismes publics gèrent des budgets particulièrement importants comme la STIB, la SLRB ou encore l’Agence bruxelloise de stationnement.