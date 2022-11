Ілюмінована прогулянка вулицями Брюсселя | Une promenade illuminée dans les rues de Bruxelles

La dixième édition de Brussels by Lights sera organisée à Bruxelles dès ce mercredi 23 novembre jusqu’au 8 janvier. Des illuminations spectaculaires orneront plus de 160 artères commerçantes. Les commerces bruxellois seront mis en valeur par pas moins de 1.600 câbles lumineux.

Les visiteurs pourront observer les décorations artistiques choisies en cohérence avec les valeurs et identités des différents quartiers de la capitale. Soucieuse d'apporter de la magie dans le quotidien de ses habitants et de ses visiteurs, la Ville de Bruxelles ne s'en montre pas moins économe en limitant les horaires d'allumage de 17h00 (au lieu de 13h00) à 1h00 du matin.

Cette année, le quartier Chartreux, situé entre les quartiers Saint-Géry et Dansaert, sera mis à l'honneur. Des parcours de balade à travers les infrastructures lumineuses seront accessibles aux promeneurs. Ces parcours Geometrix passeront par des vitrines décorées de fresques phosphorescentes réalisées par des designer-graffeurs réputés.

Le nord de Bruxelles ne sera pas en reste avec les lumières à basse consommation énergétique installées dans le quartier Cortenbach et dans l'avenue Houba de Strooper. Des packs-déco seront également distribués aux commerçants afin d'embellir leurs vitrines sans faire appel à des illuminations supplémentaires coûteuses en énergie. "La volonté de la Ville de Bruxelles est de continuer à soutenir les commerçants de manière constante et pertinente afin de contribuer à ce que l'activité économique de la Ville perdure et ce, toujours en adéquation avec les partenaires locaux", souligne Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles.

L'inauguration de Brussels by Lights aura lieu ce mercredi 23 novembre à 17h30 au coin entre la rue des Chartreux et la rue Van Artevelde.