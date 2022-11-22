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Ілюмінована прогулянка вулицями Брюсселя | Une promenade illuminée dans les rues de Bruxelles

© EDANHIER/ERIC DANHIER

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Belga

Десяте видання Brussels by Lights буде організовано в Брюсселі з середи, 23 листопада, до 8 січня. Ефектна ілюмінація прикрашатиме понад 160 торгових вулиць. Брюссельські магазини будуть підсвічувати не менше 1600 світлових кабелів.

 Відвідувачі зможуть спостерігати за мистецькими декораціями, вибраними відповідно до цінностей та ідентичності різних районів столиці. Прагнучи привнести магію в повсякденне життя своїх жителів і відвідувачів, місто Брюссель не менш економічно обмежило час освітлення з 17:00 (замість 13:00) до 1:00 ночі.

Цього року вшановують район Шартре, розташований між районами Сен-Жері та Дансер. Для пішоходів будуть доступні пішохідні маршрути через світлову інфраструктуру. Ці маршрути Geometrix проходитимуть через вікна, прикрашені фосфоресціюючий фресками, створеними відомими дизайнерами-графітниками.

Північ Брюсселя не залишиться поза увагою освітленнями з низьким енергоспоживанням, встановленими в районі Кортенбах і на авеню Хуба де Стропер. Декоративні пакети також будуть роздані власникам магазинів, щоб прикрасити свої вітрини, не вдаючись до додаткового освітлення, яке є витратним з точки зору енергії. "Воля міста Брюссель полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати трейдерів у постійний і актуальний спосіб, щоб сприяти продовженню економічної діяльності міста, і це завжди відповідно до місцевих партнерів", підкреслює Фабіан Мейнґейн, Alderman з економічних питань у місті Брюссель.

Урочисте відкриття Brussels by Lights відбудеться цієї середи, 23 листопада, о 17:30 на розі між rue des Chartreux та rue Van Artevelde.

 

Une promenade illuminée dans les rues de Bruxelles

La dixième édition de Brussels by Lights sera organisée à Bruxelles dès ce mercredi 23 novembre jusqu’au 8 janvier. Des illuminations spectaculaires orneront plus de 160 artères commerçantes. Les commerces bruxellois seront mis en valeur par pas moins de 1.600 câbles lumineux.

Les visiteurs pourront observer les décorations artistiques choisies en cohérence avec les valeurs et identités des différents quartiers de la capitale. Soucieuse d'apporter de la magie dans le quotidien de ses habitants et de ses visiteurs, la Ville de Bruxelles ne s'en montre pas moins économe en limitant les horaires d'allumage de 17h00 (au lieu de 13h00) à 1h00 du matin.

Cette année, le quartier Chartreux, situé entre les quartiers Saint-Géry et Dansaert, sera mis à l'honneur. Des parcours de balade à travers les infrastructures lumineuses seront accessibles aux promeneurs. Ces parcours Geometrix passeront par des vitrines décorées de fresques phosphorescentes réalisées par des designer-graffeurs réputés.

Le nord de Bruxelles ne sera pas en reste avec les lumières à basse consommation énergétique installées dans le quartier Cortenbach et dans l'avenue Houba de Strooper. Des packs-déco seront également distribués aux commerçants afin d'embellir leurs vitrines sans faire appel à des illuminations supplémentaires coûteuses en énergie.   "La volonté de la Ville de Bruxelles est de continuer à soutenir les commerçants de manière constante et pertinente afin de contribuer à ce que l'activité économique de la Ville perdure et ce, toujours en adéquation avec les partenaires locaux", souligne Fabian Maingain, échevin des Affaires économiques à la Ville de Bruxelles.

L'inauguration de Brussels by Lights aura lieu ce mercredi 23 novembre à 17h30 au coin entre la rue des Chartreux et la rue Van Artevelde.

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