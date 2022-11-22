Ілюмінована прогулянка вулицями Брюсселя | Une promenade illuminée dans les rues de Bruxelles

Десяте видання Brussels by Lights буде організовано в Брюсселі з середи, 23 листопада, до 8 січня. Ефектна ілюмінація прикрашатиме понад 160 торгових вулиць. Брюссельські магазини будуть підсвічувати не менше 1600 світлових кабелів.

Відвідувачі зможуть спостерігати за мистецькими декораціями, вибраними відповідно до цінностей та ідентичності різних районів столиці. Прагнучи привнести магію в повсякденне життя своїх жителів і відвідувачів, місто Брюссель не менш економічно обмежило час освітлення з 17:00 (замість 13:00) до 1:00 ночі.

Цього року вшановують район Шартре, розташований між районами Сен-Жері та Дансер. Для пішоходів будуть доступні пішохідні маршрути через світлову інфраструктуру. Ці маршрути Geometrix проходитимуть через вікна, прикрашені фосфоресціюючий фресками, створеними відомими дизайнерами-графітниками.

Північ Брюсселя не залишиться поза увагою освітленнями з низьким енергоспоживанням, встановленими в районі Кортенбах і на авеню Хуба де Стропер. Декоративні пакети також будуть роздані власникам магазинів, щоб прикрасити свої вітрини, не вдаючись до додаткового освітлення, яке є витратним з точки зору енергії. "Воля міста Брюссель полягає в тому, щоб продовжувати підтримувати трейдерів у постійний і актуальний спосіб, щоб сприяти продовженню економічної діяльності міста, і це завжди відповідно до місцевих партнерів", підкреслює Фабіан Мейнґейн, Alderman з економічних питань у місті Брюссель.

Урочисте відкриття Brussels by Lights відбудеться цієї середи, 23 листопада, о 17:30 на розі між rue des Chartreux та rue Van Artevelde.