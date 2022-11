Une prof de la Star Academy victime d’un compagnon violent

La Star Academy se termine samedi 26 novembre après six semaines de compétition. Si le retour du programme phare de TF1 est un vrai succès, les téléspectateurs ont aussi apprécié le casting des professeurs de cette saison.

Parmi les figures importantes des professeurs, on y retrouve Adeline Toniutti. Elle s’occupe du chant au sein du château de la Star Academy.

Dans le journal Libération, la professeure de chant s’exprime sur un incendie qui lui a failli faire perdre ses cordes vocales :

"Par une nuit glaciale, je me réveille, je vais aux toilettes et je me mets à vomir du sang. Sauf que j’étais en train de cracher mes cordes vocales".

En effet, un feu de cheminée s’est propagé dans sa maison de l’époque. Adeline Toniutti a eu les voies respiratoires brûlées à cause du feu.

On apprend aussi que la coach vocal subit les violences de son compagnon à cette époque. Libération explique qu’à l’époque "son époux profite de son silence, la frappe, la menace, la laisse pourrir dans une cave pendant des heures."

Adeline Toniutti résume en une phrase cette violence : "Il tape celle qui ne peut pas gueuler."

Grâce à des amis, elle a pu sortir de ce cercle infernal comme elle l’explique : "J’appelle les femmes battues. Ils me disent que je peux avoir un logement, des psys. Je me barre."

Si la Star Academy devrait revenir en 2023, il est quasiment certain qu’on y retrouve Adeline Toniutti parmi les professeurs.