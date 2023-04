Une présentatrice créée par intelligence artificielle au Koweït : pourquoi cela ne menace pas encore le journalisme

Ce qui change avec les dernières expériences, c’est l’avancée technologique et le caractère de plus en plus réaliste de ces personnages virtuels.

Ce qu’on oublie néanmoins, c’est qu’une fois passé l’effet bluffant de la première fois, on se lasse. Parce qu’à l'écran, ce n’est pas un autre être humain. Or, quand on vient écouter ou regarder le JT ou Déclic, on ne vient pas juste chercher une info récitée.

La vidéo, et le JT en particulier, apportent deux choses : d’abord c’est un rendez-vous, un lieu de connexion humaine, si vous voulez. En même temps que plein d’autres êtres humains, on écoute et se renseigne sur ce qu’il se passe dans le monde. C’est un phénomène, une expérience qui est plus exacerbée encore quand par exemple on regarde un match de foot des Diables rouges en direct, ou comme lorsqu’à la fin du JT en période de confinement, on voyait les gens applaudir dans une ville puis une autre.

On sent et on sait qu’on partage un moment commun. Une émotion ressentie aussi grâce à aux humains que l’on voit à l’écran, car il faut pouvoir se projeter, vibrer avec les émotions, savoir que le présentateur ou la présentatrice ressent la même chose.

Deuxième chose que l’on vient chercher, c’est une information choisie, éditorialisée. Et puis racontée, expliquée, mise en récit. C’est aussi quand on se plante un peu ou qu’on a un fou rire.

Bref, on ne fait pas du compte rendu froid, on apporte une sélection à la base, et on l’amène aux auditeurs, auditrices, avec ce qui fait personnalité et l’humanité des journalistes.