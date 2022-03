Une première wallonne en matière de radiothérapie au CHU UCL Namur

L'ExacTrac Dynamic, un nouvel outil d'extrême précision, est utilisé depuis décembre dernier au service de radiothérapie stéréotaxique du CHU UCL Namur.

A l'occasion d'une présentation à la presse ce mardi, la docteur Stéphanie Gabriel expliquait: "cette machine que nous avons sur le site de Sainte-Elisabeth est la seule en Wallonie. Il y en a une autre à Gand à l'heure actuelle. Elle permet une irradiation très précise des tumeurs cérébrales. Elle permet d'exposer le patient à des hautes doses de radiations, de façon plus rapide et précise. Avec les appareils que nous utilisions jusqu'ici, une séance durait environ 45 minutes. Elles durent désormais entre 20 et 30 minutes. Ce qui n'est pas rien lorsque l'on sait que le patient est immobilisé et qu'il porte un masque très serré".

Ce niveau dispositif permet également une surveillance plus précise des soins apportés, en temps réel. Une caméra thermique permet notamment de surveiller le patient, les mouvements et la position de celui-ci, afin de travailler avec plus de précision et de ne pas toucher de zones saines dans le cadre de doses ablatives qui ont pour objectif d'éradiquer une tumeur. Pour y parvenir, ExacTrac Dynamic combine deux technologies de suivi de pointe: le suivi des surfaces thermiques et la surveillance par radiographie. Si la position observée ne correspond pas à la position attendue, le radiothérapeute la corrige, à distance et en temps réel, grâce à une table robotisée en "six dimensions".

Dans les prochains mois, le service de radiothérapie du CHU UCL Namur utilisera cette technologie innovante pour traiter d'autres lésions (prostate, sein, poumon, foie).