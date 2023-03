Une première volée de bois vert, à propos du partage du "pactole" de l’intercommunale Enodia

Il fallait s’y attendre : l’annonce du partage du fruit de la vente de Voo suscite des déceptions. Et c’est le député écologiste Biérin qui lance la première salve : il propose que la Province, actionnaire majoritaire de l’intercommunale Enodia, renonce à son dividende, au moins partiellement et "significativement", au profit des villes et communes. Selon ce parlementaire, "la province n’a pas besoin de cet argent", et ce n’est pas la première fois que le problème se pose…

De la plus-value, il ne reste que cent cinquante millions à ristourner directement aux affiliés. Et encore, pas tous, puisque plusieurs localités, par le passé, n’ont pas souscrit au secteur télécommunications du groupe, et sont logiquement exclues des retombées. Le gouvernement provincial n’a pas encore réagi, mais il n’est pas certain que cette proposition soit très appréciée. Les finances de l’institution sont en effet en délicatesse. Les surcoûts de la prise en charge de frais des zones de secours ont imposé un sévère plan d’économies. Le nombre d’agents a diminué mais l’indexation des salaires n’a pas permis de comprimer la dépense. Des bâtiments ont été mis en vente. Il a fallu puiser dans les réserves pour équilibrer le budget de cette année. "Pas besoin" ? Ça promet de solides débats…