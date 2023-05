Une première sortie musicale pour Marilyn Manson depuis les accusations d’abus

We Are Chaos, le dernier album de Manson, est sorti en 2020, quelques mois avant que plus d’une douzaine de femmes ne l’accusent d’abus en février 2021. On ne sait pas encore s’il sortira sa musique de façon indépendante puisque son ancien label Loma Visa Recordings l’a laissé tomber cette année-là.

L’annonce de cette nouvelle musique intervient quelques jours seulement après que Manson a essuyé une lourde défaite dans son procès en diffamation contre Evan Rachel Wood, un juge ayant invalidé plusieurs des affirmations de Manson. En mars 2022, Manson a poursuivi Evan Rachel Wood pour diffamation et détresse émotionnelle, entre autres. Il a accusé l’actrice et son amie Illma Gore d’avoir fait passer Warner "pour un violeur et un agresseur – un mensonge malveillant qui a fait dérailler la carrière musicale, télévisuelle et cinématographique de Warner". Les affirmations de Wood et Gore sont le sujet de Phoenix Rising, un documentaire dont la première a eu lieu quelques semaines après que Manson a intenté son procès.

De nombreux accusateurs ont détaillé des allégations horribles contre Warner dans des interviews et dans des dossiers judiciaires examinés par le magazine Rolling Stone à la fin de l’année 2021 pour un rapport approfondi sur ses abus présumés. Parmi ses accusateurs, l’actrice de Game of Thrones, Esme Bianco, qui a expliqué dans son procès que leur relation se résumait à un schéma cauchemardesque de drogues, de surveillance constante, d’abus physique et d’agression sexuelle. (Esme Bianco a réglé son procès en janvier).

Une femme nommée Sarah McNeilly a déclaré au même magazine Rolling Stone que Manson "m’a jeté contre le mur, une batte de baseball à la main, et il m’a dit qu’il allait me défoncer le visage", tandis que l’ancienne assistante Ashley Walters a déclaré que Manson l’offrait à ses amis, l’encourageant à "faire plaisir à ses amis de toutes les manières qu’ils désiraient". (L’action en justice de Walters a été rejetée pour cause de prescription).