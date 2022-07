Une première robe haute couture vegan conçue à partir de fèves de cacao

Iris van Herpen compte parmi les créateurs de mode les plus avant-gardistes, créant depuis ses débuts des vêtements sculpturaux et futuristes à partir de matériaux et techniques innovants et faisant appel aux nouvelles technologies. La créatrice de mode est d'ailleurs la première à avoir expérimenté les infinies possibilités de l'impression 3D, sublimant encore davantage le corps en mouvement. A l'occasion du défilé célébrant les 15 ans de sa maison, Iris van Herpen est allée encore plus loin en présentant une première robe de haute couture végane. Une création qui n'est pas passée inaperçue.

Inspirée de la gamme de glaces Magnum Vegan, la robe a été conçue à partir de coques de fèves de cacao usagées traitées pour créer un matériau biopolymère organique.

Rendue possible grâce à l'impression 3D, et plus spécifiquement au procédé de frittage sélectif par laser, cette création a été agrémentée d'une foule de détails tels que des embellissements végétaux recouverts de cuivre, des drapés réalisés avec de l'organza recyclé et plaqué et d'autres ornements tout aussi complexes.