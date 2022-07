Plus tôt dans la semaine, " Master Of Puppets " avait déjà marqué une entrée inédite dans le TOP 40 anglais pour la première fois.

Metallica s’est joint au buzz que fait actuellement cet extrait de la série Stranger Things, quand le personnage d’Eddie Munson reprend le classique "Master of Puppets" pour attirer des chauves-souris du "Monde à l’envers".

Tout comme c’est le cas pour "Running Up the Hill" de Kate Bush qui connaît une deuxième vie grâce à la série, "Master of Puppets", joué à un moment clé du tout dernier épisode de la saison 4, remonte dans tous les charts du monde.

Metallica a déjà exprimé sa reconnaissance envers les réalisateurs et va maintenant encore plus loin, en proposant un "duo" avec le personnage qui joue la guitare dans la série, Eddie Munson.

La semaine dernière, le Youtuber Kayjay avait quant à lui imaginé une version bien différente de cette reprise, en la jouant comme si Eddie n’avait pas répété.

Nous sommes face à un véritable phénomène de mode. Les fans de "Stranger Things", de Marvel ou encore de "Harry Potter" ont de l’imagination à revendre. Sur TikTok, ces accros de pop-culture n’hésitent pas à se mettre en scène dans leurs séries et films préférés, en utilisant des extraits vidéo. Une mode en vogue qui cartonne encore sur le réseau social chinois.