Une première place à valider, peu de changements en vue ? Domenico Tedesco face à ses certitudes

Domenico Tedesco ne devrait pas trop faire tourner son effectif ce lundi face à la Suède. Le sélectionneur ne veut pas chambouler tout le travail effectué depuis 8 mois. Et puis, il y a la première place à aller chercher. Tout comme celle de tête de série à l’Euro.

Le proverbe dit on ne change pas une équipe qui gagne. Et ça devrait bien être le cas ce lundi soir avec les Diables Rouges qui accueillent la Suède.

Hormis le cas Amadou Onana à devoir gérer suite à sa carte rouge dans l’entrejeu des Diables, Domenico Tedesco a un plan précis en tête. Et il ne compte pas vraiment faire de gros tests. Le T1 l’a déjà confirmé ce week-end. Reste à voir ce soir sur le terrain. "On veut gagner contre la Suède et garder la première place du groupe."

Reste à savoir quel sera le système de jeu mis en place. Le 4-4-2 risque de retourner au placard pour voir revenir le 4-2-3-1. La seule inconnue se situe à la position de soutien de Romelu Lukaku. A charge probablement à Yannick Carrasco de jouer ce rôle-là en l’absence de Kevin De Bruyne.

Face à la Suède, on devrait donc avoir grosso modo la même ossature avec éventuellement un autre système de jeu. Mais qu’en est-il des deux matches prévus en novembre. Car la Belgique devra jouer son dernier match de poule (face à Azerbaijan) et un amical face à la Serbie. Si l’on peut penser qu’une fois cette première place assurée, le T1 allait innover, il n’en est rien.

"Il y aura peut-être des tests, mais pas des choses étranges ou folles. On doit avancer, les échéances arrivent rapidement", rajoute Tedesco.

Car au-delà de la première place, il y a un autre objectif à moitié avoué par le sélectionneur : une place parmi les cinq meilleurs premiers de groupe pour être dans le chapeau 1.

Un peu plus de 8 mois après son intronisation, Tedesco n’a finalement qu’un objectif. Arriver fin prêt à l’Euro allemand avec des certitudes. Ou du moins ses certitudes. Premier élément de réponse, ce soir vers 20h45.