Pour avoir 30 centimètres de poudreuse de cette qualité, le domaine a pu compter sur la présence de canons à neige. "Nous avons enneigé la piste bleue pendant quelques jours", confirme-t-il.

Les premiers visiteurs sont arrivés ce lundi. "Ils ont fait quatre heures de route depuis les Pays-Bas pour venir skier, précise fièrement Pierre Heinen. On a eu une cinquantaine de personnes hier, on attend un peu de monde aujourd'hui et demain, mais c'est surtout le weekend qu'il y aura le plus de monde", se réjouit-il.