Une première pilule autorisée aux États-Unis pour traiter la dépression que de nombreuses femmes connaissent après l’accouchement

Pour Jean-Michel Dogné, directeur du département Pharmacie de l’UNamur, l’arrivée de ce nouveau traitement oral est une bonne chose : "La dépression post-partum est une perturbation des hormones et des neuromédiateurs du système nerveux central. Cela n’a rien à voir avec le ressenti familial ou sur le bébé. Et seules 16% des femmes qui ont ces symptômes assez sévères reçoivent aujourd’hui, un traitement."

La raison est assez simple, "On a des antidépresseurs efficaces mais la plupart de ces médicaments ne produisent leur effet que 3 à 4 semaines plus tard et engendrent des effets secondaires rapidement. Pour le post-partum, il faut que l’effet soit immédiat et perdure pendant 3 à 6 semaines."

Selon l’expert, l’intérêt de ce traitement démontré dans des études cliniques, c’est que si l’on prend un comprimé par jour pendant 14 jours, les symptômes de cette dépression diminuent drastiquement. Après les deux semaines de traitement, le produit agit encore jusqu’à 45 jours.