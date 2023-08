Une première historique dans les nominations des VMAs 2023, dominés par les artistes féminines

Who run the world ? Girls ! On vient tout juste d'apprendre qui étaient les nommés des différentes catégories des MTV Video Music Awards, qui ont lieu ce 13 septembre. Pour cette édition, ce sont les artistes féminines qui dominent l'ensemble des catégories, notamment celle de l'artiste de l'année.

Il s'agit sans aucun doute de la récompense la plus prestigieuse de la cérémonie. On sait que l'une de ces 6 femmes sera consacrée artiste de l'année : Beyoncé, Doja Cat, Karol G, Nicki Minaj, Shakira et Taylor Swift. Elles apparaissent toutes à plusieurs reprises dans les différentes catégories.

Le clip de l'année est également dominé par les femmes. On retrouve une nouvelle fois Doja Cat pour "Attention", Nicki Minaj pour "Super Freaky Girl" et Taylor Swift pour "Anti-Hero", mais encore Olivia Rodrigo pour "Vampire", SZA pour "Kill Bill" et Miley Cyrus pour "Flowers". Sam Smith, qui est non-binaire, clôt la liste des nommés avec Kim Petras, pour le clip de leur tube "Unholy".