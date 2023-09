Une première éolienne opérationnelle sur une aire de repos d’autoroute wallonne, des années après le lancement du projet

Depuis ce mois de septembre 2023, une éolienne installée sur le site de l’aire de repos d’Aische-en-Refail, le long de l’E411/A4 est opérationnelle. C’est la première éolienne officiellement inaugurée sur une aire autoroutière gérée par la Sofico, l’organisme public wallon en charge de ces infrastructures.

Pour que cette éolienne brasse aujourd’hui l’air du nord de la Province de Namur et produise de l’électricité, il aura fallu qu’un délai d’une dizaine d’années s’écoule depuis la décision du gouvernement wallon, en 2013, de favoriser l’implantation d’éoliennes le long des autoroutes. Et six ans ont été nécessaires entre la première désignation d'un projet éolien sur une aire de repos, en 2017, et la concrétisation. Au total, y compris celle d'Aische-en-Refail, 22 éoliennes de ce type doivent voir le jour. On est donc encore loin du compte.