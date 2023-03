Une première en Wallonie : deux zones de police locale fusionnent

C’est une première en Wallonie. Deux zones de police locale vont fusionner. Celles de Binche-Anderlues et la zone Lermes.

L’idée est venue de la présidente du conseil de police de la zone Lermes, Aurore Tourneur, également bourgmestre d’Estinnes, en 2019. La situation financière était bonne. En revanche cette zone qui couvre les communes de Lobbes, Erquelinnes, Merbes-le-Château et Estinnes peinait à attirer de nouvelles recrues. Il n’y avait d’ailleurs que 37 agents alors que le cadre en prévoit 58. Car ce qui attire les policiers, ce sont les grands événements. Il faut que ça bouge.

Du côté de la zone de police Binche-Anderlues, on comptait jusqu’ici 105 agents. Une zone attractive grâce au carnaval et ses six semaines de soumonces et aux grands événements sportifs. La cité du Gilles a accueilli le Tour de France et connaît chaque année le départ et l’arrivée de la classique cycliste Binche-Chimay-Binche.