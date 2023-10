Une première en Luxembourg, un concours du yaourt au lait de ferme

La Province de Luxembourg multiplie les actions pour mettre en avant les produits du terroir et le circuit court. Après le concours du beurre fermier, elle organisait ce mercredi à Bastogne, le tout premier concours du yaourt au lait de ferme. Pour orchestrer ce concours, la Province de Luxembourg avait fait appel à un spécialiste, Peter De Cock de la Bergerie d'Acremont. Un Président du jury, heureux de de la qualité des 14 producteurs qui ont présenté leurs yaourts : "ce sont tous des producteurs qui vendent leurs produits aux consommateurs directement. Ils ont déjà parcouru tout un chemin et créé une clientèle autour de leur goût de yaourt ! "Et le résultat est à la hauteur des espérances. " En général il n’y a pas de gros défauts, " explique Laurent Demeffe, professeur au pôle fromager de Ciney, pour tous les yaourts nature, on voit qu’il y a une maîtrise technique, mais s’il y a de petites variations ! " Un jury composé de 12 membres a eu la lourde tâche de juger 28 yaourts, 14 natures mais aussi 14 aux fruits qui étaient tous fort différents. Les résultat du concours seront proclamés à la mi-novembre. Pour 2024, la Province organisera toujours le concours du beurre et un autre produit fermier remplacera le yaourt avec toujours le même objectif , "inciter les Luxembourgerois à consommer local", explique Coralie Bonnet DP à l'agriculture.