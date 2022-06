Une première édition rarissime de Shakespeare aux enchères

Peu de livres anciens suscitent autant l’intérêt des bibliophiles que les rares exemplaires du "First Folio", une collection de 36 pièces de Shakespeare. L’un d’un d’entre eux sera proposé aux enchères en juillet chez Sotheby’s à New York. Il pourrait atteindre une somme à sept chiffres.

Le "First Folio" de Shakespeare est l’un des ouvrages les plus précieux au monde, avec la Bible de Gutenberg. Il s’agit d’une première édition in-folio de la collection des œuvres complètes attribuées au dramaturge élisabéthain. Elle a été éditée en 1623 par John Heminges et Henry Condell, deux acteurs et amis de Shakespeare. Les historiens s’accordent à dire que, sans eux, 18 pièces du Barde de Stratford dont "Macbeth" et "La Nuit des rois" ne seraient peut-être jamais entrées dans la postérité.

À l’époque, un millier de copies du First Folio avaient été imprimées. Il n’en existerait plus qu’une vingtaine en mains privées, d’après le Guardian. L’exemplaire en vente le 21 juillet chez Sotheby’s est l’un d’entre eux. Il aurait été acquis par la famille Gordon au début du XVIIe siècle. Il est ensuite passé entre les mains de l’éleveur de chevaux de course, William Stuart Stirling-Crawfurd, et de l’historien R.W. Seton-Watson, avant de rejoindre la collection du bibliophile américain Abel E.Berland.

Ce manuscrit comporte de nombreuses annotations, gribouillages et notes qui attestent de son histoire au fil des siècles. Il lui manque toutefois le "frontispice", cette fameuse gravure de Shakespeare servant de couverture aux exemplaires du First Folio. Malgré tout, cet exemplaire est estimé à plus de 2,5 millions de dollars (environ 2,4 millions d’euros).

Les enchères pourraient grimper étant donné la grande rareté des éditions originales du dramaturge anglais. Une copie du First Folio a été adjugée à 9,98 millions de dollars (8,52 millions d’euros) chez Christie’s en 2020. Une somme record pour une œuvre littéraire imprimée. Un autre exemplaire de l’ouvrage avait été vendu pour 6,1 millions de dollars (environ 5,8 millions d’euros) en 2001. "L’apparition d’un First Folio de Shakespeare sur le marché est toujours un événement majeur, car il reste si peu d’exemplaires en mains privées", a déclaré Richard Austin, responsable mondial des livres et manuscrits chez Sotheby’s, au Guardian.

Cette copie sera exposée dans les galeries de Sotheby’s à Londres jusqu’au 15 juin, avant d’être mise aux enchères le 21 juillet à New York.