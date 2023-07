Une première depuis 2002 à Wimbledon : ce n’est pas un membre du "Big Four" qui s’impose

"Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître." Rarement les paroles de Charles Aznavour n’ont pris autant de sans dans le monde du tennis. En battant Djokovic ce dimanche, Carlos Alcaraz a mis fin à une très longue série du côté de Wimbledon. Depuis le sacre de Lleyton Hewitt en 2002, seul un carré d’as était parvenu à soulever le trophée londonien. Federer, Nadal, Murray et Djokovic. Rien que ça. S’il le fallait encore, cette statistique donne un peu plus de relief à la prouesse réalisée par l’actuel numéro un mondial.

Avant le prodige espagnol, beaucoup de (grands) joueurs se sont pris les pieds dans le tapis. Roddick, Berdych, Raonic ou encore Kyrgios. Tant de joueurs qui ont été dégoûtés par le Big Four. Preuve de la suprématie du quatuor. Sur papier, seul Federer a la certitude de ne plus inscrire son nom au palmarès. Pour les trois autres, il s’agira de mener un ultime baroud d’honneur pour empêcher l’amorce définitive d’une nouvelle ère. Force est de constater que seul Novak Djokovic s’avance en prétendant crédible pour contrecarrer les plans de la nouvelle génération. Et quand on sait que l’homme le plus titré en Grand Chelem manie la revanche à la perfection les prochaines joutes sur le prestigieux gazon vaudront le détour.