Une première collaboration entre les deux monstres du cinéma : David Lynch et Steven Spielberg

Concernant le reste du casting, Michelle Williams (Dawson, My Week With Marilyn, Shutter Island) et Paul Dano (Elle s’appelle Ruby, Little Miss Sunshine) incarneront les parents du réalisateur. Seth Rogen (En cloque, mode d’emploi) interprétera le rôle de l’oncle tandis que Julia Butters (Once Upon a Time… in Hollywood) figurera dans le rôle de la petite sœur. Finalement, c’est Gabriel LaBelle (Dead Shack, The Predator) qui jouera le petit garçon directement inspiré du cinéaste lui-même.