Une première bande-annonce dévoilée pour la série "Miss Marvel" qui mettra à l’honneur une jeune musulmane

Les studios Marvel ont dévoilé les premières images de la mini-série " Miss Marvel " qui sera disponible sur la plateforme Disney + à partir du 8 juin prochain. La série télévisée, créée par Bisha K. Ali, présente la particularité d’intégrer pour la première fois une super-héroïne musulmane comme personnage principal.

Après les super-héroïnes Black Widow, Captain Marvel, un nouveau personnage féminin fait son apparition dans l’univers Marvel. La néophyte Iman Vellani interprétera Kamala Khan, une jeune femme qui a le pouvoir de se métamorphoser et de modifier son apparence. Dans les comics, elle est apparue pour la première fois en 2013, évoluant aux côtés de Captain Marvel tout comme de Wolverine. Elle fait aussi partie des fameux Avengers.

Zenobia Shroff et Mohan Kapur incarneront les parents de la jeune femme. Ce choix de casting fait face aux nombreuses critiques qui ont déjà été émises à l’égard du studio Marvel pour son manque de diversité dans les films.

" Le fait que les producteurs aient décidé d’inclure ce personnage dans le Marvel Cinematic Universe est important. Moi, je n’ai pas vraiment besoin d’en faire des tonnes et dire que je suis musulmane et d’origine pakistanaise. Tout ressort dans la série. Le fait que les gens voient une personne comme moi impliquée dans un projet d’une telle ampleur doit être inspirant", déclarait Iman Vellani dans une interview accordée à Variety.

"Miss Marvel" se déclinera en six épisodes et sera un préquel du film The Marvels, prévu en 2023.