Une première aux États-Unis : un vaccin contre une maladie bactérienne chez les abeilles

A l’heure actuelle, la seule solution pour lutter contre cette maladie est soit de détruire la colonie, soit d’instaurer une zone de protection d’un rayon de 3 km autour du foyer, dans laquelle les abeilles et le matériel sont confinés. En Belgique, des foyers de loque américaine sont constatés pratiquement chaque année. Le dernier en date a été observé durant l’été dernier à Bièvre.

"C’est un peu cela la révolution de ce vaccin", explique l’entomologiste Grégoire Noël. "En général, quand on avait la maladie de la loque américaine, il n’y avait plus grand-chose à faire. On savait que notre colonie était plus ou moins condamnée. Le but, c’était surtout de l’éradiquer au plus vite et de bien nettoyer son équipement pour ne pas infecter les autres colonies aux alentours."

La maladie est capable de "sporuler", c’est-à-dire de disséminer des œufs qui peuvent rester entre 40 et 70 ans dans la colonie.

D’autres types de vaccins sont à l’étude, mais non encore abouti à propos du varroa, un acarien rouge qui transmet des pathogènes à l’abeille.