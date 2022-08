Une première au Royaume-Uni : Elizabeth II recevra mardi le nouveau Premier ministre dans sa résidence écossaise de Balmoral

La reine tient une audience hebdomadaire avec le chef du gouvernement, essentiellement par téléphone depuis le début de la pandémie de Covid-19 en 2020. Depuis cette date, elle s’est retirée essentiellement au château de Windsor, en périphérie ouest de Londres, où est décédé son époux Philip en avril 2021 peu avant ses 100 ans.

Depuis une nuit à l’hôpital il y a près d’un an, la reine se montre de plus en plus rarement en raison de problèmes pour se déplacer et délègue une part croissante de ses fonctions à son fils Charles, qui avait notamment prononcé en mai à sa place pour la première fois le discours du trône au Parlement.

Début juin, les Britanniques avaient célébré pendant quatre jours les 70 ans de règne d’Elizabeth II, qui est le monarque le plus âgé du monde en exercice.