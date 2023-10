Une première amende pour un déchet spatial : le défi du grand nettoyage dans l’espace

La Belgique est en train de réfléchir à une législation similaire, signale le juriste : "On a un système qui nous permet d’imposer certaines normes aux constructeurs mais on n’a pas encore de sanctions prévues en cas de non-respect. On est en train de faire évoluer la loi, et j’espère que la prochaine version ira dans ce sens."

35.000 objets de plus de 10 cm sont répertoriés, et suivis par radar, mais il existe aussi des débris beaucoup plus petits, pour lesquels on n’a que des estimations : environ un million entre un et dix centimètres, et environ 130 millions entre un millimètre et un centimètre.