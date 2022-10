Une praline somptueuse en pleine lucarne, un assist, un sourire retrouvé : Origi régale pour sa 1e titularisation avec l’AC Milan

Alors que de trop nombreux Diables pansent leurs plaies en tribunes ou traînent leur spleen sur le banc de touche, d’autres rêvent secrètement de pouvoir profiter du malheur des uns pour s’immiscer dans la course au Mondial qatari. Divock Origi fait partie de ces joueurs.

Réduit à un rôle de faire-valoir à l’AC Milan depuis le début de saison (99 minutes en tout), l’ancien Lillois a goûté à sa toute première titularisation de la saison face à Monza ce samedi. Une occasion en or que le Belge ne voulait visiblement pas gâcher.

En s’illustrant, d’abord en fin de 1e mi-temps pour signer l’assist pour Brahim Diaz d’une remise intelligente dans la surface. Puis en 2e mi-temps sur une frappe sensationnelle à l’entrée de la surface qui n’a laissé aucune chance au portier Di Gregorio.

1 but, 1 assist et un sourire retrouvé, c’était un Divock Origi des grands soirs qui s’est présenté sur la pelouse de San Siro ce samedi. Et quelque chose nous dit que Roberto Martinez devait être bien attentif à ce match devant son téléviseur. Probablement aussi pour voir Charles De Ketelaere disputer 35 minutes, sans parvenir à se mettre en évidence.

Notons qu’en début de match, l’intenable Diaz s’était, lui, déjà brillamment mis en évidence, se lançant dans un superbe solo peu après la ligne médiane avant de crucifier, presque trop facilement, la défense de Monza. Score final du match ? 4-1, avec un but de Ranocchia pour Monza et une dernière rose signée Leão en fin de match.