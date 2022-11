Une pomme par jour pour ne plus tomber malade : info ou intox ?

Il n’existe évidemment pas d’aliment miracle. Toutefois, tout ce qui est publié sur la pomme dans la littérature scientifique est assez étonnant. Il s’agit d’un fruit qui a beaucoup d’atouts. Une de ses qualités est de contenir des polyphénols : des molécules intéressantes pour la santé. Les polyphénols de la pomme plus particulièrement, sont intéressants pour la ligne et pour les troubles métaboliques.

Manger des pommes, oui… Mais avec la peau, c’est mieux !

La peau de la pomme car elle contient plein de bonnes choses. Mais la chair aussi, a de l’intérêt. On va notamment y retrouver des fibres telle que la pectine, qui sont intéressantes pour notre microbiote intestinal. Attention à ne pas oublier de la laver bien sûr, et pourquoi pas, penser à manger des pommes bios.

"L’idéal, comme pour tous les fruits, c’est de manger une pomme la moins transformée possible." explique Véronique Liesse. "Donc avec la peau, et non cuite." Dès que vous épluchez un fruit, vous perdez des choses intéressantes, notamment des polyphénols. Et dès que vous cuisez, des vitamines se perdent.