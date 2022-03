Une policière tournaisienne inculpée dans une affaire de séquestration et prise d’otages

Trois personnes auraient été placées sous mandat d’arrêt dans une affaire de séquestration remontant au mois de novembre 2021. Parmi elles, selon Sudinfo : un ouvrier communal tournaisien, une personne qui dressait les chiens de la brigade canine et… une policière de zone du Tournaisis.

Dans cette affaire, un jeune homme de 21 ans avait été enlevé à Gilly, séquestré, et torturé à coups de marteau et de taser dans l’entité de Colfontaine (Wasmes) par des individus, présentés par le procureur comme des membres du groupe de motards les Hell’s Angels, avant d’être libéré par les forces spéciales de la police. Cinq personnes avaient déjà été arrêtées après les faits.

On ignore le rôle de la policière dans ce dossier. Elle aurait été placée sous bracelet électronique. Cette affaire est, selon les autorités, liée à un règlement de compte. Certaines sources évoquent une affaire de drogue qui n’aurait pas été payée.