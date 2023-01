Une poignée de vols TUI depuis Anvers vers l'Espagne ont fait escale à Zaventem

Depuis le mois de juillet, l'organisateur de voyages Tui a opéré cinq vols depuis l'aéroport d'Anvers-Deurne vers des destinations espagnoles, en faisant une escale à l'aéroport international de Bruxelles, à Zaventem. Les avions devaient faire le plein de carburant, avec pour conséquences d'importantes émissions de CO2 supplémentaires, rapportent les journaux de Mediahuis samedi.

L'escale n'avait pas pour objectif de faire monter à bord des passagers, mais bien de ravitailler l'appareil en carburant. Ce qui est surprenant car les aéronefs, des Embraer 190 ou 195, sont tout à fait en mesure de voler directement vers l'Espagne. Les escales ont eu lieu pour cinq vols en tout, à destination d'Alicante, Malaga et Ibiza.

Le porte-parole de Tui Belgium, Piet Demeyere, explique qu'il s'agit d'un concours de circonstances. "Si la piste de décollage à Anvers est mouillée, il faut procéder à certaines vérifications de poids par sécurité. En général, le poids à Anvers est correct et la piste peut le supporter, mais, par exemple, lors d'un vol complet avec des bagages, le poids au décollage doit être réduit. Ce qui ne peut pas se faire en refusant des passagers. Dès lors nous embarquons moins de carburant à Anvers pour tout de même décoller en sécurité et faisons le plein à Bruxelles pour arriver jusqu'en Espagne".

A Zaventem, le poids de départ n'est pas une contrainte car la piste est bien plus longue qu'à Anvers. Cependant, l'escale en question suggère aussi que les avions consomment davantage.

Inge Mayeres du bureau de recherche Transport & Mobility Leuven a calculé via un outil de l'agence européenne de l'Environnement qu'un cycle supplémentaire d'atterrissage et de décollage avec ces appareils génère 2050 kg d'émissions de CO2 en plus. Pour un vol direct entre Anvers et Alicante, les émissions totales sont de l'ordre de 13.265 kg de CO2.