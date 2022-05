Une poignée de minutes et un but pour un record, Antonio Nusa signe une entrée détonante face à l’Union

On joue les derniers instants des arrêts de jeu, l’Union jette ses dernières forces dans le choc au sommet de la Pro League. Anthony Moris a migré dans le rectangle brugeois pour apporter le surnombre devant Simon Mignolet. L’égalisation tant espérée ne survient pas. Les Blauw en Zwart partent en contre. Nusa lance Andreas Skov Olsen du bout du pied. Kaoru Mitoma s’arrache dans une désespérée (et fautive) de stopper le Danois. Nusa, lui, poursuit son effort. Sa course de 80 m est récompensée par un but cadeau qu’il n’a plus qu’à déballer.



Plus jeune buteur de l’histoire de Stabaek, son club formateur, l’international U18 norvégien refait le coup à Bruges. Une bonne habitude. 13 matches pros et trois buts en championnat norvégien pour décrocher un transfert, 3 apparitions pour une première rose en Venise du Nord, le garçon n’est pas du genre à traîner en chemin. Il est seulement le 5e Norvégien à évoluer à Bruges. Il espère certainement se rapprocher d'une trajectoire à la Rune Lange (74 buts en 160 matches).