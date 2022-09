Une pluie d'hommages à Elizabeth II à la Fashion Week de Londres

La maison JW Anderson, fondée par Jonathan Anderson, a présenté une collection conceptuelle, interrogeant sur notre rapport à l'environnement, comme aux écrans, à coups de matières et de formes étonnantes et de silhouettes inattendues comme cette robe agrémentée de touches géantes de clavier d'ordinateur. Mais c'est sans aucun doute l'ultime look du show qui a marqué les esprits : un T-shirt long, noir, sur lequel était simplement inscrit "Her Majesty The Queen 1926-2022 Thank You". Un hommage sobre qui a conquis et ému les invités présents.