Une plongée dans le quotidien des châtelains au Domaine de Seneffe

Situés près de La Louvière, en province du Hainaut, le Domaine de Seneffe, son château et son musée témoignent d’un patrimoine remarquable. Au milieu d’un parc de 22 hectares classé Parc & Jardins exceptionnels de Wallonie, le château du XVIIIe fait état d’éléments architecturaux splendides : une orangerie, un théâtre néoclassique, le parc et ses jardins ou la volière. Le musée abrite également le Musée de l’orfèvrerie de la FWB, qui comporte une des plus importantes collections de Belgique.

D’abord temporaire l’exposition D’un jour à l’autre, le XVIIIe siècle, de son succès, s’est pérennisée. Meubles, tissus, papiers peints et décors promettent une plongée plus vraie que nature dans le quotidien des châtelains du XVIIIe : découverte de leurs loisirs, de leurs traditions et coutumes, des appartements de commodité ou de société… Les visiteurs pourront également arpenter couloirs et étages des domestiques et ainsi appréhender leur vie au rythme du labeur. Texte fondateur de cette exposition, l’almanach rédigé par le bailli du domaine (le représentant de l’autorité princière du domaine) sert de référence pour comprendre le quotidien privilégié des anciens habitants du domaine.