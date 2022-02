Une plongée dans le passé de Gembloux grâce à un répertoire d’anciennes publicités murales.

Pierre Aubry est l’un des administrateurs du Cercle Royal Art et Histoire et surtout un vrai passionné de sa ville natale de Gembloux.. "Il y avait des pubs pour des produits de la vie quotidienne, comme des poudres à lessiver, des savons, et également des enseignes qui indiquaient des magasins ou des commerces locaux" nous précise-t-il.

Rassembler autant d’informations et de photographies est un travail de longue haleine "Jérome à parcouru les rues de l’entité, il a lancé des appels, on lui a signalé des endroits où il restait encore des traces de pub qui ne sont plus souvent qu’en filigranes".

