Une plongée dans le métier de cheffe d’orchestre, avec Claire Levacher

Le métier de chef d’orchestre est l’un des rares où l’on se représente de dos. Lors des discussions avec Agathe Cagé, le point de départ s’est dessiné autour de cette position atypique : dos au public certes, mais avant tout face et en phase avec l’orchestre.

C’est une expérience de communion avec les musiciens, de communication hypersensible. C’est ce que Claire Levacher appelle l’intelligence sensible, comme des antennes invisibles qui seraient mises en alerte : le musicien joue, regarde, écoute. La perception se décline et se décuple. Cette perception globale et aiguisée, c’est ce qui permet au chef d’être à l’écoute du moment présent, tout en anticipant celui d’après. Plonger simultanément dans deux temporalités, c’est l’une des virtuosités les plus mystérieuses de ce métier.

On doit travailler avec la réaction de l’orchestre quasi instantanée, tout en le propulsant le temps d’après.

Il y a le temps d’écoute, et le temps d’inflexion. Les deux se rencontrent, se tuilent pour ne faire qu’un, comme un flux continu et harmonisé.