Une plongée dans l’histoire de l’industrie verrière, au Musée du Verre de Charleroi

Le Musée du verre de Charleroi, situé sur le même site que le Bois du Cazier, offre au moyen de ses collections une plongée dans l’histoire de l’industrie verrière du pays. Ces collections comptent aujourd’hui plus de 6000 pièces et outils, issus d’une large période temporelle, allant de 1500 avant JC à aujourd’hui. L’objectif du musée du vert est bel et bien d’associer art, histoire et technique, dans un espace didactique et représentatif. Tous les grands mouvements y sont représentés, tant au niveau international qu’au niveau belge.

Le XVIème siècle vénitien côtoie la Bohême du XVIIème. L’Angleterre de la fin du siècle s’illustre par la mise au point de la formule du cristal, tandis que la Hollande des XVIIème et XVIIIème développe la gravure à la pointe de diamant

Dans les collections sont également placées des pièces prestigieuses, emblématiques de l’art et des différentes époques, mais aussi des pièces utilitaires : carafes, bouteilles, matériel de pharmacie…