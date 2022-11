Une pléiade de stars part à "La conquête de l'Ouest" dans Classic Ciné sur La Trois

Henry Fonda, James Stewart, John Wayne, Debbie Reynolds, Gregory Peck ... les plus grandes stars de l'époque sont à l'affiche de cette fresque historique réalisée par trois grands noms du cinéma. Le film de Henry Hathaway, John Ford et George Marshall est à redécouvrir le mercredi 9 novembre à 20h40 dans Classic Ciné sur La Trois !

La conquête de l'Ouest nous est racontée à travers l'histoire d'une famille de pionniers qui traversa les rivières, les plaines, mais aussi à travers la guerre de sécession et l'installation du chemin de fer. Ils rencontrent sur leur chemin des brigands, des bandits, et aussi des indiens ... Sur cinquante ans d'histoire de l'Ouest américain, le film raconte le destin de cette famille en cinq épisodes.

Sorti en 1962, La conquête de l'Ouest (How the West Was Won) est encore plus un film d'aventures qu'un pur western. Superproduction de la MGM, ce classique du cinéma a bénéficié de moyens techniques impressionnants permettant de rendre les scènes d'action époustouflantes. Pour incarner les personnages de cette famille américaine, le studio avait également mis le paquet : John Wayne, James Stewart, Carroll Baker, Henri Fonda, George Peppard, Gregory Peck et Debbie Reynolds. La musique d'Alfred Newman ne fait que renforcer le caractère épique du film.