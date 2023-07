Une PlayStation 5 Slim dans l’année ?

Toujours selon le même document : "En réalité, la version d’entrée de gamme de Xbox (la Xbox Series S) et la Switch sont toutes deux vendues au même prix (299,99 $), la Switch OLED dépassant même le prix de la Series S de 50 dollars. De son côté, la version moins cher de la PlayStation 5 est la "Digital Edition" vendue à 399,99 dollars, et devrait sortir une PlayStation 5 Slim plus tard cette année à ce même prix réduit."