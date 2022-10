Une playlist spéciale "Halloween en musique"

Pour fêter Halloween, partons au pays de l’étrange, avec Elfmann, Berlioz, Purcell, Fils, Tchaïkovski, Massenet, Pierre Henry, et un traditionnel irlandais.

La fête d’Halloween est issue d’anciennes traditions païennes irlandaises. Au milieu du XIXe siècle, à la suite de la Grande Famine en Irlande, plus de deux millions d’Irlandais quittent leur pays pour l’Amérique du Nord. Cette migration massive se poursuivra jusqu’à la veille de la Première Guerre mondiale. Les Irlandais apporteront leurs us et coutumes dans leurs nouveaux pays – Etats-Unis, Canada et Australie – et c’est à partir des années 1920 que la fête d’Halloween deviendra très populaire, avec son emblématique citrouille-lanterne. Le visage grimaçant sculpté dans une citrouille évidée représente Jack-o’-lantern, personnage lui-même issu d’une légende irlandaise. Chez nous, bien avant les citrouilles à l’américaine, on fabriquait déjà, à la fin des récoltes d’automne, des lanternes creusées dans des betteraves : en Wallonie, ces lanternes étaient appelées "Grign' Dints". Mais c’est seulement dans les années 1990 que la fête anglo-saxonne d’Halloween commence à être fêtée en Belgique.

L’Étrange Noël de monsieur Jack, film d’animation des Studios Disney sur un scénario de Tom Burton, date de cette époque. Jack, le héros, "Roi des citrouilles d’Halloween ville", déploie chaque année des trésors d’imagination pour organiser une fête toujours plus effrayante. Démons, citrouilles, vampires, serpents, araignées, chauve-souris, loups-garous, sorcières, arbre aux pendus, ombres noires, morts-vivants, cauchemars, squelettes, bienvenue à Halloween !