Une playlist qui vous emporte au pays des dragons

De la Mer de Chine à l’Atlantique, sous les montagnes, dans les nuages et le vent, des dragons règnent en silence, immenses et majestueux.

Pendant leur sommeil, leur respiration profonde soulève silencieusement leurs écailles, leurs plumes. Redoutables et splendides, rapides et immobiles à la fois. Les anneaux de leurs corps immenses se délient.

En Bulgarie, les villageois chantent le retour du dragon volant au-dessus des forêts vertes.

Mozart, lui, ne croit pas aux dragons et quand Tamino est poursuivi par l’un d’entre eux et tremble de peur dans son air : "Zu Hilfe !", les trois dames, en chœur, rassurent le Prince et chassent cette créature amusante, ce monstre pour enfant.

Mais le dragon est aussi un gardien terrible ; gardien de l’eau, de trésors. Comme Shen Long, dragon spirituel et aux écailles d’azur. Son œuf éclos au bout de mille ans. La vieillesse du dragon est indissociable de sa majesté. La voix de Shen Long est semblable au tumulte de casseroles de cuivre.

Gardiens dévorateurs, la rencontre avec un dragon est souvent promesse d’un grand danger. Au 16e siècle, un pèlerin blessé au visage par la salive du dragon a été guéri par la Vierge. Un parchemin rapporte cette chanson.

Comment rêver à nouveau cette créature fantastique que l’usure du temps a entachée ? Peut-être en écoutant les musiques de tous les temps, de tous les lieux où des humains crurent les apercevoir, les sentir, dans le bourgeonnement des merveilleux nuages.