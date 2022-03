Une playlist pour découvrir la musique ukrainienne

Sur Spotify, la playlist "Stand with Ukraine" vous invite à découvrir de nombreux artistes ukrainien.nes aux genres musicaux divers et variés.

Cette playlist a été créée par des journalistes de Lettonie peut-on lire dans la description de la playlist : "À la lumière des événements actuels en Ukraine, les journalistes musicaux et les communautés musicales plus larges de Lettonie, de Lituanie et d’Estonie ont créé cette playlist pour montrer leur soutien au peuple et aux musiciens ukrainiens. N’hésitez pas à faire passer le mot sur la musique colorée venant d’Ukraine."

La playlist est actuellement composée de 55 titres. Parmi les découvertes musicales que nous avons faites nous avons notamment aimé la chanteuse Jamala et sa chanson "1944" qui représentait l’Ukraine à l’Eurovision en 2016 et les Dakh Daughters, une troupe de cabaret composée de sept femmes. Les Dakh Daughters ont donné de leurs nouvelles aux Inrockuptibles, un article à découvrir ici.

Notre vrai coup de cœur musical de cette playlist va cependant au quatuor DakhaBrakha et son titre "Baby" à écouter ci-dessous. Le groupe, composé de trois femmes et un homme, propose un savoureux mélange entre le chant traditionnel ukrainien et musique folklorique tout en y apportant une touche de modernité. A chacune de leur prestation, les membres du groupe arborent d’ailleurs fièrement des costumes traditionnels. Le nom du groupe est lui aussi porteur de sens : DakhaBrakha est composé de deux verbes ukrainiens " Давати et Брати", signifiant respectivement "donner" et "prendre".

Le lundi 28 mars prochain, le groupe sera d’ailleurs en concert à Paris au Théâtre Montfort pour un concert de soutien à l’Ukraine. Le concert sera notamment retransmis en direct sur Facebook. Pour suivre l’événement en direct c’est par ici. L’ensemble des recettes de cette soirée sera reversé à la Croix-Rouge française.

Bonnes découvertes musicales !