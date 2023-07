Une playlist caféinée pour une évasion matinale

Tout au long de l’été, Francesco Biamonte de la RTS (Radio Télévision Suisse) propose des promenades musicales thématiques. "Quoi", c’est un petit essai radiophonique, où la musique nous parle de… Quoi ? De quelque chose: d’un animal, d’un symbole ou d’un objet.

Le café, cette marchandise la plus échangée au monde (après le pétrole) a effectué un long voyage depuis les hauts plateaux d'Abyssinie, jusque dans votre tasse ce matin. Voici son histoire. Le café est originaire du Yémen et du Moyen-Orient, et sera rapidement introduit en Europe, dans les cours de la noblesse et dans la haute bourgeoisie. Cette boisson, presque aussi adulée que le vin, rencontre plusieurs obstacles avant de devenir aussi célèbre. Mais le café remporta toutes les batailles.

En 1689, c'est à Louis XIV qu'on offre cette curieuse boisson sombre et chaude. Après le roi, la noblesse et la haute bourgeoisie entament une consommation furieuse de café. La boisson devient de plus en plus accessible et des "cafés" ouvrent en Europe. C'est notamment dans un de ces "cafés" que le grand Bach imagine l'histoire d'un père désespéré en voyant sa fille passionnée par le café. C'est dans une cantate tout à fait unique, au timbre qui rappelle les cantates de Noël, que la jeune fille s'exalte de manière amoureuse et presque religieuse pour le café. Pour raconter sa version de la fève de Moca, Bach propose de danser et de chanter le café.