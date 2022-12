Une playlist au pays des chats

Durant ces vacances de fin d’année, nous vous proposons une demi-heure de promenade musicale thématique, concoctée par Francesco Biamonte de la RTS. Quoi est un petit essai radiophonique, où la musique nous parle de… quoi ? De quelque chose. D’un animal, d’un symbole, d’un objet, d’un mot… une émission de la RTS réalisée par Francesco Biamonte. Aujourd'hui, les chats sont à l'honneur dans Quoi.

Solaire et nocturne, aimé des poètes et haï des Inquisiteurs, ami de Mahomet et de Léonard de Vinci, chat de sorcière, chat de gouttière... Quoi miaule et ronronne et trottine et traverse par la musique un petit coin du grand pays des chats...