Une plateforme pour accompagner les Sérésiens sur la voie de la rénovation énergétique

La Ville de Seraing met en place une plateforme locale de rénovation énergétique. Elle est une des six plateformes désignées par la Région wallonne Son objectif est d’offrir un accompagnement gratuit à tous les Sérésiens désireux d’améliorer les performances énergétiques de leurs logements et d’ainsi diminuer leurs consommations, donc leurs factures, tout en agissant pour le climat.

La Plateforme Energie Locale permettra d’accompagner les citoyens tout au long du processus de rénovation énergétique, une voie qui peut être semée d’embûches. Laura Crapanzano, l’échevine sérésienne de l’environnement relève en effet : "C’est parfois compliqué de réunir toutes les informations au niveau des primes, des recommandations au niveau de l’urbanisme mais aussi d’analyser un devis. Souvent, le ménage a besoin d’aide et on lui propose un accompagnement gratuit avec des experts. Des entreprises locales ont été sollicitées pour rentrer des devis, après le passage de l’expert qui définira les meilleurs travaux, en fonction des capacités du bâtiment et des capacités financières du ménage.".

La majorité du bâti sérésien a de mauvaises performances énergétiques, comme l’explique Gwendoline Framba, coordinatrice du projet pour la régie communale autonome Eriges : "La plupart des certificats PEB sont entre E et G, pour 70% du parc de logements. Ce qui est extrêmement vétuste en termes de performances. Les objectifs sont assez ambitieux puisqu’on espère qu’au moins 60 logements atteignent le label A de performance énergétique ou fassent quatre sauts de label PEB, c’est-à-dire des travaux assez conséquents en termes de rénovation, et on espère que 80 autres logements, au minimum, entreprendront les travaux de rénovation qui leur permettraient un saut de label PEB.".

L’accompagnement est gratuit. "On peut en plus ajouter les primes de la Région wallonne et la prise en charge, au niveau de la Ville de Seraing des audits logement.", précise l’échevine Laura Crapanzano. Les travaux sont évidemment, eux, à charge du propriétaire. "On ne sait pas financer les travaux.", explique Gwendoline Framba d’Eriges, "Mais par contre, on peut vous proposer un accompagnement qui va vous permettre d’amortir le coût des travaux et d’arriver à un processus où les travaux seraient de moindre importance financièrement par l’obtention de prêts à taux zéro, par l’obtention de primes."

Durant ce mois d’avril, des séances d’information seront successivement organisées à Jemeppe (le 19), à Boncelles (le 20), à Ougrée (le 21) et à Seraing (le 25).