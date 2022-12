Une plateforme en ligne pour apprendre le violoncelle à son rythme

PraticoCello, c’est une plateforme très riche et dédiée au violoncelle. Vous avez accès à des formations pour apprendre le violoncelle, le solfège et vous pouvez suivre des webinaires. Les formations et les webinaires sont payants mais il y a aussi sur PraticoCello une section "Ressources gratuites" qui renvoie notamment sur la chaine YouTube et sur la page Facebook. Apprendre, partager et vibrer avec son instrument toujours dans le plaisir, c’est la devise de PraticoCello. Et un autre point fort de la plateforme, c’est la flexibilité. Catherine Matthieu, professeur de violoncelle au Québec est disponible pour vous 24h/24h.

C'est une plateforme avec des cours, des conférences, des podcasts, des playlists de morceaux cultes au violoncelle. Et, parmi eux, il y a la Liste de Schindler, musique de film composée par John Williams. Un tube que beaucoup de violoncellistes semblent vouloir apprendre puisque Catherine Matthieu a publié un atelier vidéo pour apprendre à jouer cette partition.