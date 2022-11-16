Здай москаля | Une plate-forme pour signaler la haine ou l'hostilité

За майже 9 місяців війни, кількість українців які вимушено покинули Україну за оцінками ООН у справах біженців, складає 11,1 мільйонів людей, про це повідомило інформаційне агентство УНН станом на 24 серпня. Більша частина українців повернулися назад в Україну, та 4,2 мільйони до сих пір знаходиться під захистом Європи, про це повідомило управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на своєму сайті, передає УНІАН.

На ряду з численими перепонами з якими зтикається пересічним українець в Европі, такими як, мова, адміністративна система, відсутність житла, існує ще одна проблема, це про-Путінські громадяни, які розпалюють ворожнечу в соціальних мережах, провокують людей на вулиці, погрожують та нападають на українців. Але коли людина одна в чужій країні і в неї немає знання мови, їй важко звернутися до поліції, якщо наприклад, вона зіткнулася з ворожнечею в соціальних мережах. Саме тому створений сайт “Здай москаля”. Платформа на якій українці можуть повідомити про хейт чи розпал ворожнечі в соціальних мережах. принцип роботи сайту дуже простий, ви вказуєте ім'я особи, посилання на її соціальні мережі та додаткову інформацію таку як факт злочину. Після вашу інформацію перевіряють та роблять звернення в правоохоронні органи країни в якій проживає ця особа. Важливо знати, що Ваше звернення буде абсолютно анонімним.

Більше інформації про дану ініціативу ви знайдете за цим посиланням https://fckrashist.tmlaw.com.ua/