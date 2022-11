Здай москаля | Une plate-forme pour signaler la haine ou l'hostilité

Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine il y a 9 mois, selon les estimations de l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre d'Ukrainiens qui ont été forcés de quitter l'Ukraine est de 11,1 millions de personnes (chiffre du mois d'août). La plupart de ces Ukrainiens sont ensuite rentrés en Ukraine. Mais selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 4,2 millions d'entre eux sont toujours sous la protection de l'Europe.

Outre les nombreux obstacles auxquels les Ukrainiens sont confrontés en Europe, comme la langue, l'administration, le manque de logements... il y a un autre problème. Certains citoyens pro-Poutine incitent à la haine sur les réseaux sociaux, ou provoquent les gens dans la rue, certains vont jusqu'à menacer les Ukrainiens. Lorsqu'une personne est seule dans un pays étranger et ne connaît pas la langue, il lui est difficile de contacter la police, si, par exemple, elle rencontre de l'hostilité sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi le site "Abandonnez la Moscovie" a été créé. Une plate-forme sur laquelle les Ukrainiens peuvent signaler la haine ou l'hostilité sur les réseaux sociaux. Le principe de fonctionnement du site est très simple : vous indiquez le nom de la personne, un lien vers ses réseaux sociaux et des informations complémentaires comme le fait du crime. Les informations sont alors vérifiées et une demande est envoyée aux forces de l'ordre . Votre om ne sera évidemment communiqué à la personne qui vous en veut.

Vous trouverez plus d'informations sur cette initiative sur ce lien https://fckrashist.tmlaw.com.ua