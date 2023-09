Une plantureuse commission cachée offerte à Piqué : le nouveau scandale qui éclabousse Luis Rubiales

Les temps sont durs pour Luis Rubiales. Après sa démission et l’affaire du baiser forcé, l’ancien président de la fédération espagnole de football se retrouve au cœur d’un nouveau scandale. Financier cette fois.



Au centre de cette nouvelle affaire : la Super Coupe d’Espagne. La compétition a changé de format et a été délocalisée en Arabie saoudite. El Mundo révèle les échanges – datés de septembre 2019 – entre Rubiales et Oscar Grau, CEO du FC Barcelone à l’époque. L’ancien président de la RFEF y dévoile son plan et garantit entre "6,8 et 8 millions €" au Barça pour sa participation au tournoi. Une promesse qui séduit visiblement Grau. "Je voudrais vous féliciter pour le changement de format, car il est bon pour la promotion du football espagnol, pour sa diffusion et également bénéfique pour les clubs participants. Nous attendons avec impatience les détails à venir afin de bien planifier l’activité. De plus, vous nous enverrez le projet de contrat afin que nous puissions l’examiner et procéder à la signature", écrit-il.



Dans ces échanges pas la moindre mention à la plantureuse commission versée à Gerard Piqué. Joueur du Barça à cette période faut-il le rappeler. Le défenseur aurait reçu 24 millions d’euros pour son rôle d’intermédiaire dans l’organisation de la Super Coupe d’Espagne en Arabie saoudite. Toujours selon El Mundo, Luis Rubiales a conçu un plan pour que Piqué soit rémunéré à l’insu des clubs participants à la compétition.



Depuis janvier 2020 (à l’exception de 2021 en raison du Covid), la Super Coupe d’Espagne se dispute désormais sous la forme d’un mini-tournoi à quatre équipes qui a lieu en Arabie saoudite au mois janvier. Le FC Barcelone a remporté la dernière édition contre le Real Madrid.