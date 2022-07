Une plante éteinte depuis plus de 80 ans ressuscite à Ciney

Et c’est vrai que les champs d’épeautre des frères Bigneron sont très colorés… Fleuris de coquelicots, de bleuets et d’autres espèces sauvages auxquelles le Brome des Ardennes vient désormais s’ajouter. Comme une nouvelle "brique" de biodiversité. "En réintroduisant le Brome des Ardennes, c’est toute une communauté végétale qui en profite aussi " précise Sandrine Godefroid, botaniste au Jardin Botanique de Meise. "C’est important, bien sûr, de voir revivre une espèce éteinte, mais c’est plus important encore d’avoir, dans le même endroit, le plus d’espèces possible". Et si vous pensez que la présence du Brome des Ardenne est anodine dans le paysage ? " La biodiversité c’est comme un mur de briques. Si vous enlevez une brique, pas de soucis. Deux ou trois briques en moins, cela tient encore. Mais vient un moment où on enlève la brique de trop et là le mur s’effondre. Le mur c’est notre écosystème, les briques ce sont les différentes espèces".