Une planète plus chaude, des animaux plus malades

De nouvelles familles de virus vont-elles apparaître ? L’étude ne le dit pas, mais prédit les zones de la planète où vont se concentrer les brassages de la faune : l’Afrique tropicale, l’Asie du Sud-Est, dans des endroits où la population humaine aussi sera plus dense en 2070. Plus particulièrement le Sahel, les hauts plateaux éthiopiens et la vallée du Rift, l’Inde, l’est de la Chine, l’Indonésie et les Philippines. Certaines populations d’Europe centrale seraient aussi concernées.

Mais la menace est plus globale et le changement climatique si rapide qu’il "est en train de créer d’innombrables zoonoses à risques à nos portes", prévient Colin Carlson, également co-auteur et chercheur à l’Université de Georgetown.

Qui compare le processus à celui d’une "boule à neige" que l’on secoue. Il est selon lui trop tard pour inverser la tendance, mais nécessaire "de reconnaître que le réchauffement climatique sera le principal vecteur de l’émergence de maladies, et d’y préparer nos systèmes de santé".