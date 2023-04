Une plainte au pénal contre la FN Herstal pour l'exportation d'armes vers l'Arabie saoudite

Plusieurs associations, dont Amnesty International, la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie (CNAPD,), la Ligue des droits humains (LDH) et le mouvement pacifiste Vredesactie, ont déposé en janvier dernier une plainte au pénal avec constitution de partie civile contre la FN Herstal, ont indiqué lundi Amnesty et le CNAPD, confirmant une information diffusée par le quotidien numérique L-Post.

Ces associations de la société civile reprochent à l'entreprise d'armement entièrement détenue par la Région wallonne d'avoir continué à exporter des armes vers l'Arabie saoudite sur la base de licences qui ont été invalidées par le Conseil d'Etat, a indiqué la CNAPD à l'agence Belga. Cette plainte, avec constitution de partie civile, a été déposée dans les mains d'un juge d'instruction à Liège. Selon Amnesty International Belgique, la FN Herstal a exporté des armes en Arabie saoudite sur la base de licences qui ont été "retirées par la Région wallonne" ou "annulées par le Conseil d'État". Cette action en justice vise la FN Herstal au motif qu'elle continuait de vendre des armes à des États susceptibles de les utiliser pour commettre de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire, selon Amnesty. "La FN Herstal (...) a pris le risque de se rendre complice des crimes de guerre commis par la coalition menée par l'Arabie saoudite au Yémen", indique le rapport annuel de l'ONG, publié le mois dernier.