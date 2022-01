Une pizza au nutri-score A ou les limites d’un indicateur nutritionnel

Comme son nom l’indique, le nutri-score est bel et bien un score attribué aux aliments en fonction du calcul suivant : d’un côté, les éléments à favoriser (fibres, protéines, fruits et légumes) et de l’autre côté les éléments à réduire (calories, graisses saturées, sucre et sel).

A la suite de ce calcul, un score est attribué de A (produit bon pour la santé) à E (produit dont il faut limiter la consommation). Mais, comme le précise Pierre Garin, le nutri-score ne tient pas compte d’autres paramètres alimentaires très importants pour la santé : " Le nutri-score ne prend pas en compte les additifs alimentaires, ni les aspects de technologie alimentaire (le niveau de transformation d’un produit). Or, ces paramètres sont des éléments clés dans la santé, quand on parle de nutrition ".