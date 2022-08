Une piste connectée pour des balades sportives et ludiques à Andenne

Envie de faire du sport tout en pratiquant une activité ludique ? Depuis samedi une "piste connectée" est disponible à Andenne. Au départ de l’Arena, le centre sportif local, le parcours vous emmènera à travers la ville. Au menu des exercices sportifs et des questions transformeront votre ballade en jeu de piste connecté. Hélène Toussaint, porteuse du projet à l’Adeps " On voulait mélanger le sport et le côté connecté, nous avons recherché un partenaire que nous avons trouvé en Totemus. Qui réalise des chasses aux trésors sur smartphone. Une collaboration très intéressante". Une incitation à sortir de chez soi et de découvrir la région d’Andenne. "Deux QR code permettent de se connecter et de télécharger l’application Totemus qui est gratuite. Un autre permet de télécharger juste le circuit". Totemus permet au sportif de se déplacer sur le circuit en répondant à des questions en cherchant les réponses dans l’environnement proche. "Ce ne sont pas des questions de culture générale. Les indices se trouvent autour du marcheur". Une douzaine d’exercices sportifs sont également proposés tout au long du parcours. "Des panneaux proposent les exercices. On a essayé d’utiliser au maximum le mobilier urbain. On ne voulait pas planter des poteaux dans la nature. Par exemple faire la chaise contre un mur ou travailler les biceps – triceps sur un banc déjà présent". Le parcours connecté Adeps/Totemus fait 5 kilomètres. A parcourir à votre rythme, en fonction de vos ambitions.